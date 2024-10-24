İkiz telepatisi: İkizlerin aynı anda aynı şeyi düşünmesi, birbirlerini telepatik olarak anlamaları mümkün mü?

Ancak dizigotik, yani çift yumurta ikizleri, iki ayrı yumurtanın iki farklı spermle döllenmesiyle oluşur ve bu nedenle genetik olarak birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıklar, telepati veya diğer sıra dışı bağların açıklanmasında önemli bir rol oynar.