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Floransa'da belediye binasına boyalı saldırıya belediye başkanı müdahale etti

İtalya'nın Floransa kentinde belediye başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı'na iklim aktivistleri boyalı saldırı düzenledi. Saldırıya müdahale eden belediye başkanı çok sinirlenirken, saldırının ardından dizlerinin üstüne çökerek ağladığı görüldü

Floransa'da belediye binasına boyalı saldırıya belediye başkanı müdahale etti
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AA / HABERTURK.COM

İtalya'nın Floransa kentinde belediye başkanlığı olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı'na ikilim aktivistlerinin boyalı saldırısına Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella bizzat müdahale etti.

Ülkenin tarihi ve turistik kentlerinden Floransa, 17 Mart günü "Son nesil (Ultima Generazione)" isimli iklim aktivistlerinin eylemine sahne oldu.

Orta Çağ'da feodal bir devlet olan Floransa'nın yönetildiği bina olan ve bugün ise Floransa Belediye Başkanlığı'na ev sahipliği yapan tarihi Vecchio Sarayı, iklim aktivistlerinin boyalı saldırısına uğradı.

İki iklim aktivisti, öğle saatlerinde Vecchio Sarayı’na gelerek binanın duvarına yangın tüplerine doldurulmuş turuncu boyayı sıktı.

Aktivistlerin eylemini tesadüfen gören Floransa Belediye Başkanı Nardella, göstericilere bizzat müdahale ederek, olayı durdurmaya çalıştı. Nardella, belediye polisinin de yardımıyla bir göstericinin elinden yangın tüpünü alarak uzaklaştırdı. Nardella'nın boyalı saldırının yapıldığı duvara dizlerinin üzerine çökerek baktı ve ağladı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Nardella'nın göstericilere çok kızdığı ve birine "Sen ne halt ediyorsun!" ifadeleriyle çıkıştığı görüldü.

Nardella, daha sonra belediye çalışanlarıyla birlikte temizlik çalışmalarına da katıldı.

Floransa Belediye Başkanı Nardella, Twitter hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın iyiliği için doğmuş sanata, kültüre ve güzelliğe yapılan saldırı, en paylaşılabilir konuyu dahi hiçbir zaman haklı çıkarmaz." ifadesini kullandı.

Nardella, ülkede susuzluk nedeniyle kuraklık yaşandığına da dikkati çekerek, çevrecilerin saldırısında kullanılan boyayı bina duvarından silmek için 5 bin litre su kullandıklarını kaydetti.

Bu arada, merkez sol Demokratik Parti'den olan Nardella'ya bazı kullanıcılar solun söz konusu iklim aktivistlerine sahip çıktığı hatırlatmasında bulunurken, bazı kullanıcılar ise göstericilere bizzat müdahale eden başkanı destekleyerek, tebrik etti.

İklim aktivistleri, benzer şekilde turuncu boyalı saldırıyı 9 Mart'ta Milano'daki Vittorio Emanuele 2 anıtına düzenlemişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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