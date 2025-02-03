İklim değişikliği ruhsal sorunlara yol açabiliyor

İnsanlarda görülen ruhsal sorunların nedenleri arasında genetik özellikler, travmatik olaylar, fiziksel hastalıklar ve sosyal çevre gibi bilinen etkenlerin yanı sıra artık iklim değişiklikleri de dikkati çekiyor.

İklim değişikliğinin insanların psikolojik durumlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, küresel ısınmadan dolayı iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini söyledi.

İklim değişikliğinin neden olduğu bir takım kaygı ve depresif ruh hallerine günümüzde çok sık rastlandığını belirten Aksoy, bu durumun özellikle insanlarda geleceğe yönelik bir belirsizlik yaşattığını belirtti.

Prof. Dr. Aksoy, iklim değişikliğinin insanlarının psikolojik durumlarını etkilediğini vurgulayarak, "İklimdeki değişiklikler insanlarda bir takım ruhsal sorunlara yol açabiliyor. Özellikle gençlerde etkisizlik, çaresizlik, bu durumu değiştiremeyeceklerine karşı olan umutsuzluk duyguları kronik bir şekilde anksiyete, depresyon ve bu durumla baş etmede yetersizlik duygularına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

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Geleceğin belirsiz olduğu durumlarda insanların kaygı yaşadığını aktaran Aksoy, gençlerin geleceği değiştiremeyeceklerine dair bir takım inanç eksiklikleri yaşadıklarını anlattı.

Aksoy, iklim değişikliğine yönelik farkındalığı arttırarak, gençlerin kaygılarını, endişelerini ve bununla nasıl başa çıkabileceklerini konuşarak çözüm yolları aranabileceğini söyledi.

İklim değişikliğiyle ilgili politikaları konuşma ve çevreye karşı duyarlılıkla ilgili yapılacak bir takım çalışmaların da psikolojik sorunlara yardımcı olduğunu söyleyen Aksoy, "Bu konuyla ilgili başvuran hastalarda kişinin baş etme mekanizmalarını arttırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bilişsel esnekliğini arttırıyoruz. Ayrıca olaylarla baş edebilmesi, bunları ele alabilme becerilerini geliştirmesi ve kendisinin doğaya ya da iklime olan etkisini arttırıcı bir takım yöntemler neler olabilir konusunda kişiye yardım ediyoruz" diye konuştu.

"SONBAHAR DÖNEMLERİ BAZI DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI İÇİN TETİKLEYİCİ OLABİLİYOR"

Prof. Dr. Aksoy, iklim değişmesi nedeniyle yaşanan rahatsızlıklarda genelde 20 ila 30 yaş arasındaki grubun kendilerine geldiğini dile getirdi.

İklim kaygısı, depresyon, kaygı bozuklukları arasında bir ilişki olduğunu belirten Aksoy, "İklim değişikliklerinin psikiyatrik bozukluklara yol açtığını biliyoruz. Sonbahar dönemleri bazı duygu durum bozuklukları için tetikleyici olabiliyor. İklimin küresel olarak değişmesi, bir belirsizlik, etkisizlik, kişinin doğa üstündeki etkisini kaybetme duygusu yaratması anlamında önemli bir stresör olarak önümüze geliyor" dedi.