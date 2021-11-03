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Haberler Gündem 3. Sayfa İkra Nur'un katilinin ifadesi ortaya çıktı! - Haberler
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16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık: Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti

Kayseri'de eğlenmek için gittikleri evde İkra Nur Türksoy'un (16) kafasından av tüfeği ile vurularak ölümüne neden oldukları suçlamasıyla Berat A. (17) ve Osman Ç. (16) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Korkunç olayda, tutuklu sanık Berat A.'nın ifadesinde "Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dediği öğrenildi

İkra Nur'un katilinin ifadesi ortaya çıktı! - Haberler
İkra Nur'un katilinin ifadesi ortaya çıktı!
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DHA

Olay, 17 Ağustos gecesi İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti.

DHA'nın haberine göre, Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

'İKRA NUR'U HİÇ TANIMAZDIM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıkların 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede ifadesine yer verilen Berat A. "Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur'u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra da tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Benim de elim bir anda tetiğe gitti. Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dedi.

OSMAN TAHLİYE OLDU

21 Ekim'de tahliye edilen Osman Ç.'nin ise savcılığa verdiği ilk ifadesinde, İkra Nur'u ilk kez gördüğünü, bir kız arkadaşını tanıştırdığını, olay sırada duşta olduğunu, bu sırada silah sesi duyduğunu, çıkınca Berat'ın kaçtığını görünce kendisini de evden ayrıldığını söylediği iddianamede yer aldı. Sanıklar, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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