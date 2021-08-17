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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eğlence kanlı bitti! Kızı başından vurdu
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Eğlence kanlı bitti! 16 yaşındaki kızı başından vurdu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde evde bir araya gelen arkadaş eğlencesi kanlı bitti. İddiaya göre eğlenmek için arkadaşının evine giden 17 yaşındaki B.A., pompalı tüfekle 16 yaşındaki kızı başından vurdu

Son dakika: Eğlence kanlı bitti! Kızı başından vurdu
Eğlence kanlı bitti! Kızı başından vurdu
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İHA

Kayseri'nin İncesu İlçesinde eğlenmek için arkadaşının evine giden şahıs, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, ilçeye bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T. adlı kızı (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kızın cansız bedeni ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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