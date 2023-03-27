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HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli aylığına ve bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1.500 TL’ye, 2022 yılı Ocak ayında 2500 TL’ye yükseltildiği hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

"2022 yılı Temmuz itibariyle 3.500 TL’ye, 2023 yılı Ocak itibariyle de 5.500 TL’ye yükseltilmiştir.

5.500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarı 2023/Nisan ödeme dönemi itibariyle de yüzde 36,36 artışla 7.500 TL'ye yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022’ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun.

İKRAMİYEDE YÜZDE 82 ARTIŞ

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2.000 TL’ye yükseltiliyor.

Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018’den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."