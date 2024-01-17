İKSV Alt Kat'tan 'Çoksesli Koro Atölyesi' İKSV Alt Kat, WOW Dünya Kadınlar Festivali kapsamında, 6-29 Şubat tarihleri arasında Chromas ve Vokal Akademi'nin Kurucu Şefi ve Genel Sanat Direktörü Başak Doğan'ın yürütücülüğünde Sesle Boyama (Vocal Painting) odaklı bir atölye programı gerçekleştiriyor.

İKSV Alt Kat, WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul kapsamında, kız çocukları ve kadınların sanat yoluyla güçlendirilmesine katkıda bulunacak atölye çalışmaları düzenliyor. Chromas ve Vokal Akademi'nin Kurucu Şefi ve Genel Sanat Direktörü Başak Doğan'ın atölye yürütücülüğündeki “Genç Kadınların Sesi: Çoksesli Koro Atölyesi”, 18-23 yaş arasındaki 30 yetenekli katılımcıyı bir araya getirecek. Atölye ile katılımcılara müzikal becerilerini geliştirme imkânı sunulurken sanat yoluyla toplumsal farkındalık kazanmalarına da katkı sağlanacak.

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6-29 Şubat 2024 tarihleri arasında İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek yedi atölyede katılımcılar, öğrendikleri Vocal Painting (Sesle Boyama) doğaçlama metoduyla çoksesli bir repertuvar çalışacak. Bu çalışmalarda, polifonik şarkı söyleme, sesi enstrüman olarak kullanma, ses teknikleri, kolektif çalışma, şarkıcıların ve şefin sözsüz iletişim kurarak özgürce doğaçlama yapmalarını ve koronun geri kalanıyla uyum içinde ilerlemelerini sağlayan bir yöntem olan sesle boyama gibi yöntemlerle zenginleştirilmiş bir müzikal deneyim yaratılacak. Atölyeye başvurular 17-28 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Katılımcılar, atölyede deneyimledikleri repertuvarı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'da Beykoz Kundura sahnesinde seslendirecek.

Başvuru için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev7g5un2Lma4ALgkIzzHUtEkIrHCckeC4VGjxrbMl_-1HLLQ/viewform