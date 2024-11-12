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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İKSV'den 'Genç Caz+ 24' albümü

        İKSV'den 'Genç Caz+ 24' albümü

        İstanbul Caz Festivali'nin hayata geçirdiği, yetenekli ve umut vadeden yeni müzisyenlerin profesyonel müzik dünyasına adım atmasına destek olmayı hedefleyen Genç Caz+ projesinin dördüncü albümü 15 Kasım'da müzikseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:59
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        İKSV'den 'Genç Caz+ 24' albümü
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali’nin Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla başlattığı Genç Caz+ projesi, dördüncü albümü Genç Caz+ 24’ü, İKSV Genç Sanatçı Fonu ile Mehmet Uluğ Fonu desteği ve Sony Music Türkiye işbirliğiyle yayımlıyor.

        ALÂN
        ALÂN

        Her sene olduğu gibi, bu yıl da programa seçilen gruplar İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde sahne aldı. Seçilen gruplardan Mojo 5 ayrıca festivalin ödül gecesinde, Saint Privat konseri öncesinde sahneye çıktı. Gruplar eylül ayında stüdyoya girip, müzik tarzlarına göre eşleştirildikleri deneyimli müzisyenlerin prodüktörlüğünde Genç Caz+ 24 albümü için kendi bestelerini kaydettiler.

        Blue Kiss Collective
        Blue Kiss Collective

        Bu süreçte Boba Quartet’e Kıvılcım Konca, Zozeï’ye Çağıl Kaya, ALÂN’a Volkan Öktem, Mojo 5’e Selen Gülün, Blue Kiss Collective’e Kamucan Yalçın ve Zekeriya Şahiner Quartet’e Korhan Futacı prodüktör olarak destek oldu. Albümün kayıt, miks ve masteringini Sinan Sakızlı yaptı; grup fotoğrafları ise Muhsin Akgün’e emanet edildi.

        Boba Quartet
        Boba Quartet

        Hayyam Stüdyoları’nda gerçekleştirilen kayıtlarda, gençliğin tutku ve heyecanının ustalığın bilgeliğiyle dengelendiği, özgür ve dinamik bir albüm ortaya çıktı. Albümün tanıtım konseri, 19 Kasım 2024’te, saat 21.00’de Pera 77’de düzenlenecek.

        Mojo 5
        Mojo 5

        Genç Caz+’nın bu seneki Seçici Kurulu’nda müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, müzisyen Okan Kaya, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Akra Caz Festivali Direktörü Kadir Dursun, müzisyen Çağıl Kaya, Pozitif ve Babylon’un kurucularından Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.

        Zekeriya Şahiner Quartet
        Zekeriya Şahiner Quartet

        Genç Caz+ 24,15 Kasım’da Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Fizy ve Muud gibi çeşitli platformlarda yerini alacak.

        ZOZEÏ
        ZOZEÏ

        Genç Caz+ 24 Albüm Şarkıları

        BOBA Quartet / “güneş kaçta doğuyor”

        ZOZEÏ /“Bir Oda”

        ALÂN/ “DUDUDA”

        MOJO 5 / “SIMPLE LIFE”

        BLUE KISS COLLECTIVE / “Answers”

        ZEKERİYA ŞAHİNER QUARTET / “intricate-bop”

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        #İstanbul Caz Festivali
        #İKSV
        #  İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Genç Caz+
        #albüm
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