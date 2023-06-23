'İKSV Enstrüman Destek Fonu' için konser

HABERTURK.COM



Fransız Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen müzisyenlerle dayanışma için Türkiye’ye geliyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Institut français Türkiye’nin girişimiyle başlatılan “Umut Notaları” projesi kapsamında düzenlenecek konser, 6 Temmuz Perşembe akşamı 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Can Çakmur

Bu özel konserin tüm geliri, İKSV tarafından, depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temini için başlatılan İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak.

Konserde David Reiland’ın şefliğindeki Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası, genç ve başarılı piyanist Can Çakmur’a eşlik edecek. CRR Genel Sanat Yönetmeni, şef ve besteci Murat Cem Orhan’ın da konuk şef olarak yer alacağı konserde Debussy, C. Saint-Saens, Ahmed Adnan Saygun ve Beethoven’ın eserleri seslendirilecek.

David Reiland

Bu çok özel konserin biletleri passo.com.tr ve İKSV ana gişeden (Pazar günleri ve bayram tatili hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabiliyor.

‘Umut Notaları’ uzun vadeli bir işbirliği ve destek köprüsü oluşturacak

İKSV ve Institut français Türkiye’nin, Fransa’nın önde gelen çok sayıda kültür kurumunun desteği ile gerçekleştireceği Umut Notaları projesi kapsamında enstrüman bağışının yanı sıra deprem bölgesindeki müzik öğrenci ve öğretmenlerine 2024 ve 2025 yıllarında Fransa’da pedagojik ve müzikal formasyon almaları için olanaklar yaratılarak Fransa’nın çeşitli müzik kurumları tarafından eşlik edilecek. Bölge orkestralarının yeniden yapılanmalarına destek verilecek ve düzenlenecek ustalık sınıfları, atölyeler ve mesleki hareketlilik ile uzun vadeli bir işbirliği ve destek köprüsü kurulacak.

Murat Cem Orhan

İKSV ve Institut français Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen Umut Notaları dayanışma projesi, ayrıca Institut français Paris, Cité Musicale-Metz, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fransız-Türk Ticaret Odası, La FrenchTech’nın yanı sıra Türkiye ve Fransa’dan birçok kuruluş tarafından destekleniyor. Radio France, Aix-en- Provence, Paris Filarmoni gibi Fransa’nın önde gelen kültür kurumları da projeye destek veriyor.