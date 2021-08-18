"Bu konuyu Türkiye'nin gündemine getirmek için önergeyi gündeme getirdim. Amaç sudan milyonlarca lira kazanmak değil. Dijital saat kullanıldığı için abonelerin çoğu ev sahibi. Zaten onları tespit etmek mümkün değil" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şunları kaydetti:

"Ben milletin yüzde 99'unun duygularına tercüman oldum. Derdim Türkiye'nin bu konuyu konuşması ve devlet politikası oluşturması. Maksadımızın hasıl olduğunu görüyorum. Hiçbir konuda anlaşamayan iktidar ve muhalefet bu konuda anlaşmak zorunda. Milli iradeye başvurulmalı, sığınmacılar kalmalılar mı dönmeliler mi?

'VATANDAŞ OLMA UMUDU TAŞIYORLAR'

Bolu'da 4 bin civarında Suriyeli 8-9 bin Iraklı var. Onlara soruyorum bayramda memleketine gidiyorsun neden buradasın? Bana diyor ki "Vatandaşlık alacağım." Sığınmacıların önemli bir kısmı vatandaş olma umudu taşıyor. Devletin şunu demesi lazım iktidarıyla muhalefetiyle, "Hiçbir zaman vatandaş olamayacaksınız. Göçmen veya mülteci sıfatı da almayacaksınız sizi ülkenize göndereceğiz." Onlar da vatandaş olma ümidini kaybedince önemli bir kısmı ayrılacaktır.

'CHP'Yİ BAĞLAYAN KONUMDA DEĞİLİM, ÖNERGE SAHİBİ OLARAK EVET OYU VERECEĞİM'

Ben partinin il başkanı ilçe başkanı değilim. Benim düşüncelerim partiyi bağlamaz. CHP'yi bağlayan konumda değilim. Genel Başkan başkan seçilince parti rozetini çıkartın demişti. Ben vatansever Atatürkçü anti-emperyalist bir Türk vatandaşı olarak söyledim o sözleri. Öneriyi getirdim. Geçen sefer komisyon toplanamamıştı. Eylül meclisinde komisyondan geçerse Meclis'in oyuna sunacağım. Arkadaşlarımı serbest bıraktım, ben önergenin sahibi olarak tabi ki evet oyu vereceğim."