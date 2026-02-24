İl il hava durumu tahmini: 25 Şubat Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Şubat Çarşamba günü yağışların, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce'nin doğusunun yüksekleri, Bolu'nun kuzeyi, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki, 25 Şubat Çarşamba günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 25 Şubat il il hava durumu...
Şubat ayının sonuna giriş yapılırken, Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu araştırılıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olurken, büyük şehirlerde yaşayanlar "25 Şubat Çarşamba bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile bu akşam saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi, Kastamonu’nun kuzeyinin yüksekleri, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi, Kastamonu’nun kuzeyinin yüksekleri, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı