Sağlık Bakanlığı 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Adana 106,70 Adıyaman 117,32 Afyon 289,45 Ağrı 285,00 Aksaray 266,90 Amasya 291,51 Ankara 361,52 Antalya 200,37 Ardahan 251,66 Artvin 194,10 Aydın 162,45 Balıkesir 318,88 Bartın 321,14 Batman 120,91 Bayburt 352,83 Bilecik 310,45 Bingöl 154,38 Bitlis 152,14 Bolu 365,31 Burdur 216,78 Bursa 327,35 Çanakkale 439,11 Çankırı 267,63 Çorum 315,02 Denizli 182,44 Diyarbakır 100,09 Düzce 400,07 Edirne 340,88 Elazığ 197,29 Erzincan 428,70 Erzurum 395,24 Eskişehir 348,10 Gaziantep 167,91 Giresun 388,44 Gümüşhane 248,41 Hakkari 122,28 Hatay 130,84 Iğdır 159,45 Isparta 243,92 İstanbul 532,02 İzmir 223,34 Kahramanmaraş 137,57 Karabük 274,20 Karaman 256,55 Kars 293,41 Kastamonu 437,59 Kayseri 339,44 Kırıkkale 345,89 Kırklareli 498,70 Kırşehir 256,75 Kilis 244,41 Kocaeli 437,65 Konya 347,11 Kütahya 330,51 Malatya 320,04 Manisa 223,63 Mardin 76,40 Mersin 143,25 Muğla 183,46 Muş 113,11 Nevşehir 327,58 Niğde 292,21 Ordu 316,52 Osmaniye 139,64 Rize 353,70 Sakarya 300,77 Samsun 267,54 Siirt 79,14 Sinop 213,43 Sivas 285,58 Şanlıurfa 70,25 Şırnak 46,12 Tekirdağ 489,89 Tokat 313,45 Trabzon 237,71 Tunceli 207,33 Uşak 163,49 Van 90,75 Yalova 345,95 Yozgat 280,37 Zonguldak 332,37

TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürecek yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim imalat gıda temizlik sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır” dedi.