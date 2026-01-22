Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ 2026 TAKVİMİ YENİLENDİ! TOKİ Ankara, İzmir, İstanbul 500 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

        TOKİ kura takvimi il il yenilendi! 2026 Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

        Cumhuriyet tarihinin kapsamlı projesi TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında kura takvimi il il açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü sosyal konut projesinde bugünkü kura çekimi Amasya ili için yapılıyor. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre belli oluyor. Peki Ankara, İzmir, İstanbul 2026 TOKİ sosyal konut kura çekimi ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura takvimi 2026

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 10:42 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ kura takvimi merak ediliyor. TOKİ’nin resmi sitesindeki interaktif harita üzerinden güncel kura takvimi takip edilebiliyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş başvurularını tamamlar tamamlamaz sosyal konut kura çekimine odaklandı. TOKİ sosyal konut projesi ile ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, başvurularını ve kura sonuçlarını e-Devlet veya TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulayabilir. Peki, 2026 TOKİ kura takvimi tamamı açıklandı mı? İşte, TOKİ sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar

        2

        TOKİ KURA TAKVİMİ 2026 GÜNCELLENDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ kura takvimi paylaşılmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan haritada güncellenen verilerle bu hafta kura çekimi yapılacak bazı iller belli oldu.

        21 Ocak 2026- Çarşamba günü- Trabzon, Tokat

        22 Ocak 2026 Perşembe günü- Amasya

        23 Ocak 2026 Cuma günü- Manisa, Kastamonu, Sivas

        24 Ocak 2026 Cumartesi günü- Aydın

        25 Ocak 2026 Pazar günü- Giresun

        Kura çekiminin yapılacağı saat TOKİ tarafından duyurulacak.

        3

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

        4

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        5

        EVLERİN TESLİM TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

        6

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

        TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması