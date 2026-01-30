İl il TOKİ kura tarihleri 2026: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?
81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura maratonu tüm hızıyla devam ediyor. 26 Ocak tarihine kadar 32 ilde kura çekimi yapıldı ve böylece toplam 121 bin 265 konutun hak sahipleri belirlendi. Gözler ise yeni haftaya çevrildi. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından araştırılan ''Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak, ne zaman ve saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. 26-31 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Buna göre, bu hafta 9 ilde kura çekilişi yapılacak. İşte, 26-31 Ocak 2026 il il TOKİ kura tarihleri ve saatleri!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları il il çekiliyor. Bugüne kadar tam 32 ilin kurası çekildi. Toplam 121 bin 265 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen 26-31 Ocak 2026 TOKİ kura takvimini paylaştı. Buna göre, bu hafta toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak, ne zaman ve saat kaçta? İşte 26-31 Ocak 2026 il il TOKİ kura tarihleri ve saatleri hakkında detaylar…
YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı.
29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 25 Ocak 2026 Pazar günü Giresun'da 1676 konutun kura çekimiyle devam etti.
Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.
22 BİN 393 SOSYAL KONUTUN DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 26-31 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.
26-31 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın TOKİ kura tarihleri belli oldu.
Yeni haftanın takvimine göre;
27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170,
28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947,
29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604,
30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600,
31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.
İL İL KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ
27 Ocak Salı
Kilis: 1170 konut
Saat: 11:00
Yer: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu
28 Ocak Çarşamba
Sinop: 947 konut
Saat: 11:00
Yer: Sinop Kültür Merkezi
29 Ocak Perşembe
Niğde: 2 bin 604 konut
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
30 Ocak Cuma
Aksaray: 2 bin 353 konut
Saat: 11:00
Yer: Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
Ordu: 3 bin 334 konut
Saat: 11:00
Yer: Ordu Kültür Sanat Merkezi
Karabük: 1600 konut
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
31 Ocak Cumartesi
Samsun: 6 bin 397 konut
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
Nevşehir: 2 bin 368 konut
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
Bartın: 1620 konut
Saat: 11:00
Yer: Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu
Not: Kura saatleri değişebilmektedir. Belirtilen saatlerde bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgiye TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.