İl il ücretsiz iftar sofraları 2025: Ramazan ayında hangi illerde ücretsiz iftar sofraları kurulacak, nerede?
İl il ücretsiz iftar sofraları 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İslam alemi, bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirecek. Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında bir araya gelerek oruçlarını açacaklar. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da iftar sofraları kurulacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde kurulacak ücretsiz iftar sofraları, Ramazan'ın 29 günü hizmet verecek. Peki, hangi illerde ücretsiz iftar sofraları kurulacak, nerede? İşte detaylar…
2025 Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı günün akşamında ilk iftar yapılacak. Milyonlarca Müslüman, oruçlarını açmak için her akşam iftar sofralarında bir araya gelecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da iftar sofraları kurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ‘Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet’ temasıyla 25 farklı bölgede iftar verilecek. Peki, Ramazan ayında hangi illerde ücretsiz iftar sofraları kurulacak, nerede? İşte ücretsiz iftar sofralarının kurulacağı iller ve ilçeler…
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAMAZAN BOYUNCA İFTAR VERECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ‘Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet’ temasıyla Ramazan ayı boyunca iftar verecek.
Ülke çapındaki Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde; şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacak.
25 FARKLI BÖLGEDE ÜCRETSİZ İFTAR YEMEĞİ
Türkiye’nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak.
ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASININ KURULACAĞI İLLER
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da iftar sofraları kurulacak.
İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlükleri’ne bağlı 81 ilde yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenlenecek.
İftar sofraları, Ramazan’ın 29 günü hizmet verecek.
İFTAR SOFRALARI HANGİ İLDE VE NERELERDE KURULACAK?
Ücretsiz iftar soflarının il il nerelerde kurulacağı belli olmaya başladı.
Bu çerçevede;
Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli mahallesi, Tacettin Dergahı, Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Bahçesi, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil bahçesi ve Hacı Bayram-ı Veli imareti,
İstanbul’da Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar, Kartal’da,
İzmir’de ise Gaziemir Bizim Bahçe kır düğün salonu, Bayraklı şehir hastanesi Acil Servis bahçesi, Konak Hisar Camii avlusu,
Deprem Bölgesinde ise Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanı olmak üzere 81 ilde belirlenen noktalarda iftar sofraları kurulacak.
Diğer illerde kurulacak iftar sofraları VGM'nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.
YURT DIŞINDA KURULACAK ÜCRETSİZ İFTAR SOFRALARI
Kardeş Coğrafyalar’da da Ramazan birlikteliği yaşanacak.
Bosna Hersek’te, Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Doboj Emmaus Rehabilitasyon Merkezi, Srebrenitsa Öğrenci Yurdunda,
Kosova’da, Priştine Erkek Öğrenci Yurdu, Priştine Kız Öğrenci Yurdu, Gilan Alaaddin Medresesi, Prizren Terzi Memiş Bey Medresesinde,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise Lefkoşe Ebubekir Camii’nde iftar sofraları kurulacak.