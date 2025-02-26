2025 Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı günün akşamında ilk iftar yapılacak. Milyonlarca Müslüman, oruçlarını açmak için her akşam iftar sofralarında bir araya gelecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da iftar sofraları kurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ‘Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet’ temasıyla 25 farklı bölgede iftar verilecek. Peki, Ramazan ayında hangi illerde ücretsiz iftar sofraları kurulacak, nerede? İşte ücretsiz iftar sofralarının kurulacağı iller ve ilçeler…