İl Milli Eğitim Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de! Hangi illerin Milli Eğitim Müdürleri değişti?
İl Milli Eğitim Müdürlüğü atamaları 28 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atandı. Ayrıca 6 ilin il milli eğitim müdürü görevden alındı, 15 ile yeni il milli eğitim müdürü atandı. Peki, hangi illerin Milli Eğitim Müdürleri değişti? İşte, 28 Aralık 2024 Yeni İl Milli Eğitim Müdürleri isim listesi…
İl Milli Eğitim Müdürlüğü atamaları Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında yer aldı. 28 Aralık 2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete kararına göre, 6 ilin il milli eğitim müdürü görevden alındı. 15 ile yeni il milli eğitim müdürü atandı. Peki hangi illerin Milli Eğitim Müdürleri değişti, yeni İl Milli Eğitim Müdürleri kimler oldu? İşte, Yeni İl Milli Eğitim Müdürleri isim listesi...
ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atandı.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARI 2024
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı görevden alındı.
İŞ YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Eyyüpkoca,
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş,
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Esen,
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Bakırtaş,
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz,
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Öncü,
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Çağlar,
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai Ocak,
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur,
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine Hayta,
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Asım Sultanoğlu,
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol,
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir,
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener Doğan atandı.
2 İLİN KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALINDI
Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz görevden alındı.