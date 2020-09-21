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Ekin Kimya ve BinYaprak’ın birlikte kurduğu “İlaçta kariyer: Çok iyi gelecek” platformunun ilk etkinliği ‘Değişen dönüşen yetkinlikler’ söyleşisi online olarak gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, “İlaçta kariyer: Çok iyi gelecek” bilgi ve paylaşım platformu, sektörde 25'inci yılını dolduran ve sene başında Azelis bünyesine katılarak global bir şirket olan Ekin Kimya ile dijital kız kardeşlik ağı BinYaprak’ın işbirliğinde kuruldu.

Platformun ilaç sektörüne ilgi duyan genç kadınlara kariyer yollarında rehberlik etmeyi ve ilaç endüstrisinde çalışan kadınlar arasında değer yaratan bir ağ oluşturmayı amaçladığı kaydedildi. Platformun ilk etkinliğinin ‘İlaçta kariyer: Değişen dönüşen yetkinlikler’ söyleşisi sektörün 3 kadın liderinin katılımıyla 22 Eylül’de gerçekleşeceği bildirildi.

Online söyleşinin moderatörlüğünü Takeda Yetenek Geliştirme Direktörü Aslı Dizdar yaparken, Amgen ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, Abbot Genel Müdürü Canan Bademlioğlu ve Ekin Kimya Yönetim Danışmanı Gamze Çıtıroğlu da konuşmacı olarak katılacak.

Verilen bilgiye göre, etkinlik, Binyaprak üyelerinin yanı sıra, ilaçta kariyer yapmayı düşünen üniversite öğrencilerinin ve ilaç sektöründe çalışan tüm kadınların katılımına açık olacak.

İlaç sektöründe kariyer fırsatları yaratmak, cinsiyet eşitliğini geliştirmek, genç kadınları sektör ile tanıştırmak, temel eğitimler vermek ve onların bu alanda işgücüne katılımına yardımcı olmak için açılan platformda, sektörün deneyimli yöneticilerinin ilham veren videoları ve yazılı röportajlarının yer alacağı da belirtildi.