        İlaç şirketlerine 245 milyon TL ceza

        İlaç şirketlerine 245 milyon TL ceza

        Rekabet Kurulu, "çalışan ayartmama anlaşmaları" yapmak ve/veya "rekabete hassas bilgi paylaşımında" bulundukları tesopit edilen ilaç şirketlerine toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:59
        İlaç şirketlerine 245 milyon TL ceza
        Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.

        Soruşturma kapsamında, ilgili teşebbüslerin “çalışan ayartmama anlaşmaları” yapmak ve/veya “rekabete hassas bilgi paylaşımında” bulunmak suretiyle Kanun’u ihlal ettikleri tespit edildi. Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan teşebbüsler şöyle:

        • Adeka İlaç –7 milyon TL
        • Amgen İlaç – 4,5 milyon TL
        • Argis İlaç – 639 bin TL
        • Arven İlaç – 3 milyon TL
        • AstraZeneca İlaç –15 milyon TL
        • Berko İlaç –10,5 milyon TL
        • Farmatek İlaç – 7 milyon TL
        • Helba İlaç – 2 milyon TL
        • İlko İlaç – 13 milyon TL
        • Merck İlaç – 487 bin TL
        • Novartis Sağlık – 19 milyon TL
        • Novo Nordisk Sağlık – 19 milyon TL
        • Pfizer PFE İlaçları – 20 milyon TL
        • Sanofi İlaç – 12 milyon TL
        • Sanovel İlaç – 79 milyon TL
        • Santa Farma İlaç – 17 milyon TL
        • Servier İlaç – 8 milyon TL

        Kurul kararında, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik olarak anlaşarak emek piyasasındaki rekabet ortamını bozdukları vurgulandı.

        Ayrıca, bazı teşebbüslerin de sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştıkları da yapılan tespitler arasında yer aldı.

