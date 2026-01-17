İlayda Alişan: Keşke Seda Sayan'ı ben oynasam

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Alişan, Bebek’te bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi. Oyuncu, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlayda Alişan; "Her şey çok güzel gidiyor. Uzun zamandır arkadaşlarımla böyle bir plan yapamamıştık, bugün tamamen kız kıza bir akşam olsun istedik" dedi.

Uzun sürdir Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik sorularına gülerek; "Bilmiyorum artık, sormayın… Henüz belli değil, çok erken" yanıtını verdi. Bu konuda konuşmak istemediği dikkat çeken Alişan, konuyu fazla uzatmadan kapattı. Seda Sayan’ın daha önce söylediği; "Gelinim benim hayatımı oynasın" sözleri hatırlatılan İlayda Alişan; "Ben de çok isterim. Keşke onun hayatını oynasam" diyerek, bu teklife sıcak baktığını dile getirdi. Oyuncu, bu yıl yeni bir projede yer alacağını da açıkladı.

Muhabirlerle sohbet ettiği sırada İlayda Alişan’a bir çiçekçi gül uzattı. Çiçekçinin; "Hollywood yıldızı olman lazım” sözleri oyuncuyu güldürdü.