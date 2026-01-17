Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlayda Alişan: Keşke Seda Sayan'ı ben oynasam

        İlayda Alişan: Keşke Seda Sayan'ı ben oynasam

        "Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" diyen Seda Sayan'a, müstakbel gelininden yanıt geldi. Alişan; "Keşke oynasam, çok isterim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Keşke onun hayatını oynasam"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Alişan, Bebek’te bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi. Oyuncu, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İlayda Alişan; "Her şey çok güzel gidiyor. Uzun zamandır arkadaşlarımla böyle bir plan yapamamıştık, bugün tamamen kız kıza bir akşam olsun istedik" dedi.

        Uzun sürdir Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik sorularına gülerek; "Bilmiyorum artık, sormayın… Henüz belli değil, çok erken" yanıtını verdi. Bu konuda konuşmak istemediği dikkat çeken Alişan, konuyu fazla uzatmadan kapattı. Seda Sayan’ın daha önce söylediği; "Gelinim benim hayatımı oynasın" sözleri hatırlatılan İlayda Alişan; "Ben de çok isterim. Keşke onun hayatını oynasam" diyerek, bu teklife sıcak baktığını dile getirdi. Oyuncu, bu yıl yeni bir projede yer alacağını da açıkladı.

        Muhabirlerle sohbet ettiği sırada İlayda Alişan’a bir çiçekçi gül uzattı. Çiçekçinin; "Hollywood yıldızı olman lazım” sözleri oyuncuyu güldürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı

        Nevşehir'de nakit para ihtiyacı olan vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp, 'tehdit, zorla senet imzalatma' gibi yollara mağdur eden tefecilere yönelik operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

        #Seda Sayan
        #ilayda alişan
        #oğulcan engin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu