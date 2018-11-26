Beynin sayısız hastalıklarından bir tanesi de hidrosefali. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, “beynimiz, kafatasının içinde, yine kendisi tarafından üretilen bir sıvı (beyin omurilik sıvısı / BOS) tarafından sarmalanıyor.

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; hidrosefali, bu sıvının artışı anlamına geliyor. Beyin omurilik sıvısı, beyinde bulunan odacıklar ve kanallar aracılığıyla, beynin içinde, çevresinde ve hatta omurilik etrafında devir-daim ediyor. Bu sıvı bir yandan beyni bazı hasarlardan korurken, bir yandan da metabolik destek sağlıyor. Günde yaklaşık yarım litre kadar üretilen beyin omurilik sıvısı sabit bir şekilde durmuyor ve vücut tarafından da emiliyor. Bu sıvının bir nedene bağlı olarak artması durumuna ise ‘hidrosefali’ adı veriliyor” diyor.

NEDEN OLUR?

Teorik olarak sıvının artması için ya üretimin artması ya vücut tarafından emiliminde bir problem yaşanması ya da geçiş yollarında bir tıkanıklık olması gerekiyor. Üretimin artması nedeniyle oluşan hidrosefali nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor. Emilimde bir sorun ya da beyin boşlukları arası kanallarda tıkanma sonucu oluşan hidrosefaliyle ise sık karşılaşılıyor. Tıkanıklığa bağlı olarak gelişen hidrosefali, doğuştan birtakım anormallikler, tıkanıklıklar ya da sonradan meydana gelen tümör veya kitlelerin bu kanallarda bası yapmasıyla oluşuyor.

Emilim bozukluklarına bağlı hidrosefali, genellikle emilim kanallarının enfeksiyonla ya da bir kanama sonrası tıkanması ile gelişiyor. Özellikle ileri yaşlarda görülen hidrosefali tiplerinden birisi, “Normal Basınçlı Hidrosefali’’ adı verilen farklı bir hidrosefali tipi olup, emilim bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu sorunda beyin omurilik sıvısı üretiliyor ama emiliminde aksaklık yaşandığında beyindeki basınç bir miktar artıyor. Bu basınç artışı ise aşağıdaki bulgulara neden oluyor.

BU 3 BULGUYA DİKKAT!

İleri yaşlarda görülen normal basınçlı hidrosefalide görülen 3 önemli belirti aşağıda sıralanıyor.

* Unutkanlık, algıda yavaşlama ve benzeri demans (bunama) bulguları

* İdrar ya da büyük abdest kaçırma

* Denge bozukluğu

ALZHEIMER İLE KARIŞABİLİR

Yukarıda bahsedilen 3 bulgu varsa, kişide normal basınçlı hidrosefaliden şüpheleniliyor. Kesin tanı, klinik muayene ve görüntüleme teknikleriyle konuyor. Yukarıdaki 3 bulguya Alzheimer hastalığında da rastlandığı için bu sorun kimi zaman Alzheimer’la karıştırılabiliyor. Bu 3 bulgunun nedeni normal basınçlı hidrosefaliden kaynaklanıyorsa, hastanın bulgularını ortadan kaldırmanın mümkün olduğu belirtiliyor. Tedavide, sıvı birikimini azaltıcı cerrahi işlemin başarılı ve hastanın yaşam kalitesini artırıcı sonuçları bulunuyor.

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