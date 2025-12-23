Habertürk
        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki

        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bu gibi ucuz numaralar ve İsrail Başbakanınınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:52 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:52
        İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis'le bir araya geldiği programda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

        İsrailli yöneticilerin bölgede başkalarının emperyalist emellerinden söz etmesinin, kısa süre önce tarihin en ağır soykırımlarından birini gerçekleştirmiş olmaları gerçeği karşısında ciddi bir çelişki teşkil ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

        "Bölgeyi istikrarsızlaştıran bir güç olan İsrail'in Türkiye'nin gücü ve nüfuzuna yönelik uzun süredir devam eden histerik yaklaşımı ise olsa olsa gülünç olarak nitelendirilebilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, barış ve istikrarın teminatı olmuştur. Buna karşılık Netanyahu hükümeti ise bölgeye kan ve gözyaşı getirmiştir. İsrail hükümeti, Filistin ve Suriye'de işgalci bir güç olmayı sürdürürken, yayılmacı emellerini sözde ulusal güvenlik gerekçeleriyle örtbas etmeye çalışmaktadır.

        İsrail, son iki yıl içerisinde Orta Doğu'da yedi ülkeye saldırıda bulunmuştur. Netanyahu yönetimi, yalnızca bölge için değil, aynı zamanda İsrail halkı için de tam anlamıyla bir felaket olmuştur. Bugün aynı yönetim, ülkemize saldırarak işlediği suçların üzerini örtmek amacıyla dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmaktadır. Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bu gibi ucuz numaralar ve İsrail Başbakanınınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir."

