İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel’e tepki: “Cumhurbaşkanını hedef alan sözler iftira niteliğinde”
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini "temelsiz ve iftira" olarak niteleyip kınadı. Meşruiyet tartışmalarını millet iradesine saygısızlık sayarak daha sorumlu ve ölçülü bir dil çağrısı yaptı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Özel’in ifadelerini “hiçbir temele dayanmayan, apaçık iftira mahiyetinde” olarak nitelendiren Duran, “Siyasetin dilini iftiralar ve mesnetsiz ithamlarla doldurmak, milletimizin demokrasi kültürüne saygısızlıktır” dedi.
Duran, Cumhurbaşkanının meşruiyetini sorgulama girişimlerini “millet iradesine yönelik açık bir saygısızlık” olarak tanımladı. Türkiye’nin uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen ve küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülke olduğunu vurgulayan Duran, “Türkiye adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir” ifadelerini kullandı.
Özel’in açıklamalarının yalnızca Cumhurbaşkanını değil, “Türkiye’nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef aldığını” savunan Duran, iç politika hesaplarıyla devlet yönetimi ve millî çıkarlar konusunda “iftira diline” başvurmanın liyakat sorunlarına işaret ettiğini ileri sürdü.
Paylaşımını, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu çirkin dili kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir” çağrısıyla bitiren Duran, muhalefete dil ve üslup konusunda ölçülülük çağrısında bulundu.