İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel’e tepki: “Cumhurbaşkanını hedef alan sözler iftira niteliğinde”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Özel’in ifadelerini “hiçbir temele dayanmayan, apaçık iftira mahiyetinde” olarak nitelendiren Duran, “Siyasetin dilini iftiralar ve mesnetsiz ithamlarla doldurmak, milletimizin demokrasi kültürüne saygısızlıktır” dedi.

Duran, Cumhurbaşkanının meşruiyetini sorgulama girişimlerini “millet iradesine yönelik açık bir saygısızlık” olarak tanımladı. Türkiye’nin uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen ve küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülke olduğunu vurgulayan Duran, “Türkiye adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamalarının yalnızca Cumhurbaşkanını değil, “Türkiye’nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef aldığını” savunan Duran, iç politika hesaplarıyla devlet yönetimi ve millî çıkarlar konusunda “iftira diline” başvurmanın liyakat sorunlarına işaret ettiğini ileri sürdü.