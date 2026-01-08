Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel’e tepki: “Cumhurbaşkanını hedef alan sözler iftira niteliğinde” | Son dakika haberleri

        İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel’e tepki: “Cumhurbaşkanını hedef alan sözler iftira niteliğinde”

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini "temelsiz ve iftira" olarak niteleyip kınadı. Meşruiyet tartışmalarını millet iradesine saygısızlık sayarak daha sorumlu ve ölçülü bir dil çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 08.01.2026 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duran'dan CHP Lideri Özel'e tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Özel’in ifadelerini “hiçbir temele dayanmayan, apaçık iftira mahiyetinde” olarak nitelendiren Duran, “Siyasetin dilini iftiralar ve mesnetsiz ithamlarla doldurmak, milletimizin demokrasi kültürüne saygısızlıktır” dedi.

        Duran, Cumhurbaşkanının meşruiyetini sorgulama girişimlerini “millet iradesine yönelik açık bir saygısızlık” olarak tanımladı. Türkiye’nin uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen ve küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülke olduğunu vurgulayan Duran, “Türkiye adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir” ifadelerini kullandı.

        Özel’in açıklamalarının yalnızca Cumhurbaşkanını değil, “Türkiye’nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef aldığını” savunan Duran, iç politika hesaplarıyla devlet yönetimi ve millî çıkarlar konusunda “iftira diline” başvurmanın liyakat sorunlarına işaret ettiğini ileri sürdü.

        Paylaşımını, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu çirkin dili kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir” çağrısıyla bitiren Duran, muhalefete dil ve üslup konusunda ölçülülük çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

        Ekiplerin arama faaliyetleri MANİSA (AA) - Manisanın Demirci ilçesinde kaybolan kadının bulunması için başlatılan çalışmalar 7. gününde devam ediyor.

        #Burhanettin Duran
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi