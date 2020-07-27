ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İletişim Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İletişim Fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

İLETİŞİM FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda İletişim Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İletişim Fakültesi Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık (TM) puan türünden tercih yapmaları gerekir.

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=19084

İLETİŞİM FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Taban Puan Tah. Sıralama GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi (Fransızca) SÖZ 30 30 465,03124 930