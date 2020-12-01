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İletmen 2.3 milyon TL yatırım aldı

İşletmelere ve e-ticaret sitelerine yönelik olarak son adım teslimat hizmeti sunan İletmen, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım'ın yatırımcı olarak desteklediği KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun lider olduğu yatırım turunda 2.29 milyon TL yatırım aldı. İletmen'in, aldığı yatırımla akıllı teslimat bayilik ağını genişletmeyi, saha operasyonlarını güçlendirmeyi ve yazılım altyapısını geliştirmeyi hedeflediği belirtildi

İletmen 2.3 milyon TL yatırım aldı
HABERTURK.COM

Mahalle içi teslimat ihtiyacına çözüm sunma hedefi ile faaliyet gösteren yerli girişim İletmen, Kuveyt Türk'ün iştiraki KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu ve Kuveyt Türk ile Vakıf Katılım'ın yatırımcı olarak desteklediği Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun lider olduğu yatırım turunda 2.29 milyon TL yatırım aldı.

Girişimci Özgür Duruöz ve Cemal Olçaray tarafından 2016 yılında kurulan girişimin, işletmelerin ürün teslimatı konusunda yaşadıkları sorunları ayrı bir organizasyon kurmadan yönetebilmelerini sağladığı belirtildi.

Yatırım hakkında konuşan KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, "Teknogirişim GSYF'de, farklı sektörlerde şu ana kadar yedi farklı girişime yatırım yaptık. Yaptığımız bu yatırımla İletmen'in mevcut bayilik ağını hızla genişleterek 'son adım teslimat' alanında lider konuma gelmesini hedefliyoruz. Teknogirişim GSYF ve kuruluş aşamasındaki yeni fonumuzla ülkemizdeki girişim ekosistemine katkı sağlamayı ve inovatif fikirlere verdiğimiz desteklerle yerli unicorn'lar çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz ise, "Pazarda ortaya çıkan girişimler son kullanıcı odaklıyken, bizim tek işimiz paketleri, ürünleri veya siparişleri zamanında teslim etmek. Aldığımız bu yatırım ile Akıllı Teslimat Nokta'larını yaygınlaştırmanın ve teknolojik altyapıyı güçlendirmenin yanı sıra yenilikçi ve sürdürülebilir teslimat çözümleri konusunda da çalışmalara hız vereceğiz. Bu kapsamda araç filolarımıza elektrikli araçları da katmak üzere yerel üreticilerle görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yerli girişim en son geçtiğimiz ay Keiretsu Forum Türkiye melek 29 milyon TL değerleme üzerinden yatırım almıştı.

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