İlhan Palut: Gerekli puanları alıp bu durumdan sıyrılmamız gerekiyor

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti.

"ÇOK NET POZİSYONLAR KAÇTI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın inançlı ve arzulu görüntü verdiğini dile getirerek, "Maça hazırlanırken artık psikolojik baskıyı da bir tarafa bırakamıyorsunuz. Bu gerçekten tesis içeresinde ve oyuncularda da bir baskı oluşturuyor. Hepimiz insanız, bu da zorlayıcı bir etken oluyor. Maçın içine girdiğimiz zaman bugün önemli olan istekli arzulu kazanmaya inançlı bir takım görüntüsüyle sahada yer almaktı. Hatasıyla, sevabıyla maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar bu azmi gördüm. Hatalar da yaptık rakibimizi daha önde karşılamak istiyorduk. Maçın başında bu baskılardan sonuç alamadık. Sonuç alamadığımız gibi efor olarak bize bu negatif döndü. Daha sonra biraz daha kompakt bekleyip kazanacağımız toplarla doğru çıkışlar ya da top bize geçtiği zaman pas oyunuyla rakip kaleyi zorlama yoluna gittik. Çok pozisyona girdik. İkinci yarı tempo biraz daha arttı. Kıl payı ofsayttan dönen pozisyon oldu. Çok net pozisyonlar kaçtı ama sonunda 2-0’lık bir galibiyet aldık. Gol yememek çok önemliydi çünkü bu baskı altında bir de kalemizde göreceğimiz bir gol bizi gerçekten her manada zor duruma düşürebilirdi. Taraftar baskısı normal olarak artardı. Oyuncuların üzerindeki sorumluluk alma hissi geriye giderdi. 0-0’da tutmak önemliydi ve bir şekilde maçı 2-0 kazandık. Hatalar yaptık ama inancı, arzuyu, kazanma isteğini bulunduğumuz durumdan sıyrılma azmini ben oyuncularımda gördüm. Bu önemliydi, onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.