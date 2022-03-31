Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe’yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Antrenman öncesi İlhan Palut ve futbolculardan Adil Demirbağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takım ve sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Palut, “Milli maç arasından sonra Göztepe maçıyla başlangıcı yapacağız. Milli takımda 8 tane oyuncumuz vardı. Onlar da dün akşam itibariyle Konya’ya geldi. Sadece Mpoku henüz aramıza katılmadı. Bir de Amar’ın hafif bir hastalığı var. Onu da antrenmanda göremeyeceğiz, eve gönderdik her ihtimale karşı. Abdülkerim’in sakatlığı vardı. Fenerbahçe maçında oynayamadı, milli takıma katılamadı. O da antrenmanın giriş bölümüne, ısınmalara, küçük pas oyunlarına takımla beraber kontrollü bir şekilde katılıyor. Ama henüz maç şartlarında Abdülkerim’i göremedik. Sağlık ekibimizle değerlendirmelerimiz sürüyor. Tahmin ediyorum maça kadar onun da durumu ortaya çıkacak” dedi.

“ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK”

Ligin boyunun çok kısaldığını ve 8 maç kaldığını hatırlatan Palut, “Her maç çok önemli ve değerli. Göztepe maçı da bunlardan bir tanesi. Bizim rakiplerimiz, özellikle Fenerbahçe sadece 2 puan fark arada ve bu da kredimizin kalmadığını gösteriyor. Göztepe tarafından baktığınız zaman onlar da başka bir mücadelenin içerisinde. Yine çok zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ama bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Kendi sahamızda verebileceğimiz en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. İnşallah güzel bir sonuçla da bu maçtan ayrılırız” şeklinde konuştu.

“TAKIM SAVUNMASINDA İSTİKRAR YAKALAMALIYIZ”

Son maçlarda yaşanan takım savunmasının düşüşüyle ilgili konuşan Palut, “Takım savunması dışında genel maçlar arası hatta maçların devre arası takımımda olmaması gerektiği kadar artı-eksi yönünde değişmeler olduğunu görüyorum. Bunun üzerinde takımımla konuşuyoruz. Ligin boyu çok kısaldı, bu şekilde iniş çıkışlara izin veren bir ortam artık yok. Onun için tekrar bir istikrar yakalamalıyız. Takım savunması da bu istikrarı yakalamamız gereken parametrelerin en başında geliyor. Ben de bu konudan rahatsızım ama geri kalan süreçte tekrar özveriyle, iyi mücadeleyle, doğru organizasyonla bunu da olması gereken seviyeye çekmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Oynadıkları oyun sisteminin çok kısa sürede oluşmuş bir sistem olmadığı kaydeden Palut, “Çünkü çok çalıştık. Tabii ki bu oyun değişmez mi? Mutlaka değişebilir ama bunu anlık oyun içerisinde veya maçtan maça değiştirmek kolay değil. Mutlaka alternatif sistemlerimiz de var ama biraz da genel istikrarlı gidiş, genel iyi gidiş sonuçların sezon boyunca kabul edilebilir olması bizi bu konuda çok fazla arayışlara açıkçası itmedi. Başka sistemler oynanabilir mi? Oynanabilir ama ben bunun basit bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belli bir çalışma dönemi gerekir. Mutlaka biz de eğer oyuncu grubumuzun belki değişiklikleri, başka oyuncu tiplerinin katılımı gibi olursa başka sezonlarda buna alternatif sistemler geliştirebiliriz” dedi.

Dün düzenlenen 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nde yılın fair play ödülünü alan Palut bu konuyla ilgili ise, “Bana da tebrik mesajları geldi. Öncesinde bilgim yoktu. Hem Konyaspor adına hem oyuncularım adına güzel bir durum. Çünkü tek başıma yaptığım bir şey değil. Sonuçta oyuncular da buna katkıda bulundu. Ben inanıyorum ki tüm Konyaspor camiası, rakibin bir anlık bizim lehimize duraksamasından dolayı atılan golle bir maçı kazanmayı istemez. Ben Türk futbolunda artık bunların fair play ödülü almayı gerektiren bir durum değil de artık normal, herkesin yapması gereken bir pozisyon haline gelmesini diliyorum. Yeni jenerasyon oyuncular, hocalar tabii ki teknik-taktik gelişimlerin yanında rakibe saygı noktasında da bence bunu sürdüreceklerdir. Bu ödüle layık görenlere hem kulübüm hem oyuncularım adına hem de kendi adıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ADİL DEMİRBAĞ: ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRACAĞIZ

Göztepe maçına milli arada çok iyi hazırlandıklarını anlatan Adil Demirbağ, “Fenerbahçe maçında şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Bunu Göztepe maçıyla telafi etmek istiyoruz. Tekrar çıkış yakalamak istiyoruz. Bu sene inanılmaz bir ivme yakalayıp bu seviyeyi yakaladık. İnşallah bu seviyeyi devam ettirmek için Göztepe maçını kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.

Demirbağ, Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi hakkındaki soruyu ise, "Ligdeki ikincilik seviyesini yakaladık ve onu koruyoruz. Göztepe maçını da kazanıp, bu seviyeyi koruyup hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Göztepe maçıyla başlayıp Beşiktaş maçıyla bitireceğiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğini de bu şehirde çaldıracağız” cevabını verdi.