İlhan Palut resmen Konyaspor'da!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan ile karşılılık anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktörlük arayışına giren yeşil-beyazlı yönetim, 49 yaşındaki İlhan Palut ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Konyaspor'umuz, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Konya Büyükşehir Stadyumu basın toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyelerimiz hazır bulunmuştur. İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, büyük Konyaspor taraftarının coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.