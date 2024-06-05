İliç'ten 112 gün sonra çıkarılan tanınmaz haldeki işçiye DNA testi

İliç'teki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 5'inin cenazelerine ulaşılırken 4 işçinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Dün toprak altında çıkarılan işçinin cenazesi tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeleri çıkarılamayan aile yakınlarından DNA testi için örnekler alınacağı öğrenildi.

Aranan beş işçiden birine de 112 gün sonra dün ulaşıldı.

İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 1 işçinin de dün cenazelerine ulaşılmıştı. Geri kalan 4 işçi için ise arama çalışmaları devam ediyor.