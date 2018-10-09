Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan yargılanmasına devam edildi.

"4 AYLIK DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİ"

AA'nın haberine göre İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ayşe Nazlı Ilıcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada savunma yapan Ilıcak, Basın Kanunu'nda bir habere ilişkin dava açılması için 4 aylık sürenin bulunduğunu belirterek, bu sürenin geçtiğini iddia etti. Basın Kanunu'ndaki söz konusu hak düşürücü sürenin dolması nedeniyle beraatine karar verilmesini isteyen Ilıcak, suça konu edilen belgenin kendisine Twitter üzerinden ulaştığını savundu.

DURUŞMA 22 OCAK'A ERTELENDİ

Ilıcak, casusluk yapmak gibi bir niyetinin olması durumunda bu belgeyi retweet ederek yayılmasını sağlayacağını anlatarak, "Devlet sırını açıklamak meselesi, gazetedeki sütunumda çıkan yazıyla sadece birkaç cümleyle ifade etmişim, bunun haricinde ne belgeyi dağıttım ne de başkalarına verdim. Casusluk için bir dış devletin bununla ilişkilendirilmesi gerekir" diye konuştu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 22 Ocak 2019'a ertelendi.

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