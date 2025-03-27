Yerli otomobil desteği nedir? 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan kimler yararlanabilir?
AA'dan edinilen bilgiye göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomobil alımını kolaylaştırmak için 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor. Peki, yerli otomobil desteği ne zaman başlıyor, şartları nedir? İşte, detaylar...
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; düşük gelirli hanelere özel bir yerli otomobil desteği üzerinden çalışıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranının artırılması hedefleniyor. Peki, kimler yerli otomobil desteğinden yararlanabilir?
KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.
YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.