Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üç ve üzeri çocuğu olan ailelere yönelik yeni bir destek programı hazırlığında. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Paketi” adıyla hayata geçirilmesi planlanan bu düzenlemeyle, yerli otomobile sahip olmanın daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Özellikle geniş ailelerin yakından takip ettiği bu programla ilgili detaylar için gözler bakanlıktan yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, söz konusu destekten kimler faydalanabilecek ve başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte, programa dair merak edilen tüm bilgiler…