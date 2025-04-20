Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' nedir?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha kolay ulaşabilmesi için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yeni destek paketiyle hem Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretimine katkı sağlanması hem de dar gelirli ailelerin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Programın kapsamı ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Peki, bu yerli otomobil desteğinden kimler yararlanabilecek? İşte, merak edilen ayrıntılar…
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üç ve üzeri çocuğu olan ailelere yönelik yeni bir destek programı hazırlığında. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Paketi” adıyla hayata geçirilmesi planlanan bu düzenlemeyle, yerli otomobile sahip olmanın daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Özellikle geniş ailelerin yakından takip ettiği bu programla ilgili detaylar için gözler bakanlıktan yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, söz konusu destekten kimler faydalanabilecek ve başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte, programa dair merak edilen tüm bilgiler…
KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.
YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.