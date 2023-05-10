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Habertürk Kaybettiklerimiz Text

İlk böbrek nakilli hastalardan olan dernek başkanı öldü
Giriş: 10.05.2023 İLK BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDAN OLAN DERNEK BAŞKANI ÖLDÜ

İlk böbrek nakilli hastalardan olan dernek başkanı öldü

Türkiye'nin ilk böbrek nakilli hastalarından olan dernek başkanı Mehmet Şahan (68) yaşamını yitirdi.

Eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 1979 yılında Ankara Üniversitesi'nde Mehmet Şahan'a böbrek nakli ameliyatı yaptı. Şahan, dayısı Ahmet Sayıgılı'nın bağışladığı böbrek ile yeni hayatına başladı.

Türkiye'nin ilk böbrek nakilli hastalarından olan Şahan, daha sonra Antalya'ya yerleşip, organ bağışının önemini anlatmak için Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni (AKBÖHONDER) kurdu. "Organ Bağışı İçin Elele Projesi"ni hayata geçiren Şahan, bilinç oluşturmak için şehir şehir dolaşıp, seminerler düzenledi.

Sık sık organ bağışı çağrısı yapan Şahan, son olarak böbrek iltihabı şikâyeti ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan Şahan, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Şahan'ın cenazesi, Duacı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Giriş: 10.05.2023 - 19:22 - Güncelleme: 10.05.2023 - 19:27
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