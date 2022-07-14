İlk caretta caretta yavrusu, İztuzu'nda yuvadan çıktı

DHA

Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının, bu yıl ilk yuvanın 7 Mayıs'ta oluştuğu, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) kontrolündeki Muğla'nın Dalyan-İztuzu Plajı'nda, Türkiye'deki ilk yavru çıkışı da 13 Temmuz itibarıyla yine aynı yerde gerçekleşti.

DHA'nın haberine göre Türkiye'nin ilk ve en büyük deniz kaplumbağaları tedavi rehabilitasyon merkezi DEKAMER'den yapılan duyuruda, 20'ye yakın yavru deniz kaplumbağasının suya ulaştığı açıklandı.

DEKAMER kontrolündeki yuva sayısının Dalyan'da 350, Fethiye'de 80, Sarıgerme'de 60'ı bulduğunu açıklayan DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yakup Kaska, yuva oluşumlarının devam ettiğini kaydetti.

ÜÇÜNCÜ YUVADAN ÇIKIŞ YAPTILAR

Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl Türkiye'deki deniz kaplumbağası yuvalama sahaları içerisinde ilk yuvanın da oluştuğu İztuzu Plajı'ndaki ilk yavru çıkışının, 13 Temmuz itibarıyla gerçekleştiğini belirterek, "Kumsaldaki izlerden yaklaşık 20 yavrunun denize ulaştığını belirledik. Zaten takip ettiğimiz bir yuvaydı. Yavru çıkışı yaşanan yuva, kumsalda oluşan 3'üncü yuvaydı. İlk yuvadan çıkış henüz gerçekleşmedi. Yuva çıkışlarında sıcaklık farklılıklarına göre birkaç günlük değişimler olabiliyor" dedi.

ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU

Yavru çıkışlarının başlamasıyla dikkat edilmesi gerekenlerin de altını çizen Prof. Dr. Kaska, hem tatilcilere hem bölgedeki işletmelere şu uyarılarda bulundu:

"Yuvalarından çıkmalarına yardım etmek için kumsalı kazmayın ve elle tutup denize götürmeye çalışmayın. Yardımcı olmanın aksine, onlara zarar verirsiniz. Yavru kaplumbağalar, denize doğru hareket ederken bulundukları yeri manyetik olarak hafızalarına kazır. Bu yavrular yaşama şansına sahip olduklarında, yaklaşık 25 yıl sonra anne olduğunda, yumurtlamak için doğdukları kumsalı bulacaklar.

Biz insanlarda göbek bağı olduğu gibi, kaplumbağalar da yumurta sarısından göbek bağıyla besleniyor. Bu göbek bağının da temizlenmesi gerekiyor. Kaplumbağa yumurtadan çıktığı zaman üzerinde hem kan kokusu hem de besin kokusu kalıyor. Kumsalda sürünerek bu kokulardan temizlenmezse, denize girer girmez balıklara yem olurlar.

Bizler nasıl spor yapmadan önce kaslarımızı çalıştırıyorsak, yavrular da yaşamlarının tamamında denizde yüzecekleri için yüzmeden önce kaslarını hareket ettirmeli. Sahildeki işletmelerin ışıklarını mümkünse kapatmaları gerekiyor veya kırmızı ışığa dönüştürülmesi lazım. Çünkü kırmızı ışık kaplumbağaların yanlış yöne gitmesine yol açmıyor. Ama diğer renkleri güneş ışığı zannederek, yavruların deniz yerine karaya yönelmesi ve ölümüne sebep olabiliyor."

Öte yandan Prof. Dr. Kaska, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesindeki 'yuva koruma' çalışmalarının, her yıl gerçekleştirildiğini kaydetti.