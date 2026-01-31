İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2026 Cemre düşme tarihleri
Cemre, halk takviminde baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olarak biliniyor. İnanışa göre, birer hafta arayla önce havaya, sonra suya ve daha sonra da toprağa düşen cemre pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, cemre düşme tarihleri 2026
Havaların ısınmasını müjdeleyen cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Halk arasında yüz yıllardır devam eden inanışa göre, doğayı renklendirecek bu olayın detaylarını araştıran vatandaşlar, 2026 cemre düşme tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, ilk cemre 2026’da ne zaman düşer?
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.
Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE HAKKINDA BİLGİ
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.