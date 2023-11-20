1904 yılında William Nickerson jileti karbon çeliği levhalarından üretmeyi önerince günümüzde kullanılan jiletler ortaya çıktı. İstenmeyen tüylerden kurtulmak isteyen kadınlar da diğer yöntemlere göre daha acısız ve pratik olan jieti kullanmaya başladı.

Eski çağlarda tıraş olabilmek için köpek balığı dişleri, istiridye kabukları ve çakmak taşından yapılmış bıçaklar kullanılırdı. İlk jilet, King Camp Gillette tarafından icat edildi ve kullanılan malzeme oldukça farklıydı.

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TAYT VE KÜLOTLU ÇORAP

Tayt, yüzyıllar boyunca hem vücudu sıcak tuttuğu için hem de koruma sağladığı için kadınlar ve erkekler tarafından çeşitli isimler altında kullanılıyordu. Kovboylar, at bindikleri zaman pantolonların çabuk aşınıp yırtılmasını önlemek ve yılan ya da örümcek sokmasından korunmak için tayt kullanırdı.

19. yüzyılın sonlarında ise çeşitli milletlerin askerleri, bacaklarını korumak, kir ve çamurların ayakkabılarına girmesini önlemek için tercih ediyordu.