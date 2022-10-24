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Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılmasında son güne gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin ilk temellerini törenle yarın Ankara’nın Sincan ilçesinde atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara’da 2 bin 171, Kırşehir’de 458, Yozgat’ta 141, Konya’da 206, Kahramanmaraş’ta 210, Diyarbakır’da 158, Elazığ’da 88, Tunceli’de 118, Erzurum’da 158, Amasya’da 87, Bolu’da 206, Zonguldak’ta 595, Afyonkarahisar’da 364, Uşak’ta 158, Manisa’da 78, Aydın’da 265, ve Muğla’da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun ilk temelleri atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim İlk İş Yerim” projesine ilişkin tüm detayları şu şekilde açıkladı:

"YÖRESEL VE YATAY MİMARİ OLARAK İNŞA EDİLECEK"

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesiyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

• Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.

“İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin ilk etabında yer alan 250 bin sosyal konut için 14 Eylül’de başlayan başvurular 31 Ekim’e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim’de sona erecek.Kuralar etaplar halinde, Mart 2023’e kadar çekilmiş olacak.

"VATANDAŞLAR, UYGUN FİYATLI KONUTLARA SAHİP OLABİLECEK"

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya projenin uygulanacağı il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine ülke sınırları içerisinde tapuya kayıtlı konut bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

• Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

• Aynı hane içerisinde eşler arasında sadece bir başvuru kabul edilecek.

• Aynı hanede, 18 yaşından büyük gençler ise kendileri için ayrı bir başvuru yapabilecek.

• Sosyal konutlarda gençlere yüzde 20, emeklilere yüzde 20, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, yüzde 40 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlara da yüzde 5 kontenjan ayrılacak.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecek.

• Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

• Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlenmiştir.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM

İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında sosyal konutlara başvuran sayısı 7,5 milyonu aşarken resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı.

Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi adına hayata geçirilen “İlk Evim Arsa” projesi kapsamında 350 milyon metrekare alanda 81 il, 694 ilçede 1 milyon konut amaçlı arsa sunulacak.

Arsa yerleri yüzde 40 şehir merkezlerinde, yüzde 60 ilçelerde olacak şekilde belirlendi.

• Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır konut arsaları 2 yılda etaplar halinde tamamlanıp vatandaşlara sunulacak.

• Hak sahipleri 2 yıl içerisinde kendi konutlarını inşa edecek.

• 1 milyon konut arsası müstakil ve müşterek olmak üzere ikiye ayrılıyor. Müstakil konut arsalar, en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşacak.

• Müşterek konut arsaları ise zemin artı 4 ve 5 katı geçmeyecek bina yapmaya müsait olacak. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşaat konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı tarafından evler için teknik, hukuki ve yapım desteği verilecek.

• Müstakil altyapısı hazır 350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeli faizsiz şekilde vatandaşımızın hizmetine sunulacak.

• Müşterek arsalar ise 937 liradan başlayan taksit imkânı ve 10 yıl vade ile faizsiz vatandaşlara sunulacak.

• Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenebilecek. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecek.

• Planları onaylanan hak sahibi belli olan arsaların tapuları aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.

• Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ Başkanlığı yapacak.

KONUT ARSASINA BAŞVURMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Kendi evini yapmanın hayalini kuran vatandaşlara yönelik 1 milyon konut arsası için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, başvuracağı belediyenin sınırları içerisinde ikamet etme şartları aranıyor. Arsada ek kontenjan bulunmuyor.

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16 bin lira İstanbul için 18 bin lira olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibarıyla gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı)

• Aynı hanede 18 yaşından büyük gençler bağımsız olarak başvurabilir.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlenmiştir.“Konut başvurusu yapan arsaya da başvuru yapabilecek mi?”Sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, arsa projesine de başvurabilir. Şayet kişiye, kurada hem konut hem de arsa çıkarsa sadece birini tercih edebilecek.

ARSA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 7 KASIM

Altyapısı hazır konut arsası sahibi olmak isteyen vatandaşlar 7 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilirler. İlk başvuruların başladığı 10 Ekim 2022’den bu yana konut yapmaya hazır arsalara 525 bin kişi başvurdu.

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA: İLK İŞ YERİM

"İlk İş Yerim" projesinde ilk etapta 10 bin iş yeri yapılacak. Türkiye’nin 7 bölgesinde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 50 bin iş yeri yapılması planlanıyor.

10 bin iş yerinin ise illere göre dağılımı ise şöyle:

"Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30."

İş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları şöyle olacak:

• T.C. vatandaşı olmak.

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde iş yeri olmaması.

• 29 ilde 10 bin iş yeri için başvuran vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ile 2 bin 633 liradan başlayan taksitle 120 ay vade imkânı ile ödeme yapabilecekler.

• Başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

10 Ekim’de başlayan “İlk İş Yerim” projesi başvuruları 7 Kasım’a kadar sürecek. İş yerine başvuran vatandaşların sayısı ise 45 bini buldu.

900 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM

“İlk Evim İlk İş Yerim” projesiyle toplamda 900 milyar liralık dev bir yatırım değeri 450 alt sektörü tetikleyecek ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik sağlayacak. Projeyle aynı zamanda yeni iş kapıları açılırken yaklaşık 200 bin kişiye iş imkânı sağlanmış olacak.

“İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa” sosyal konut projesine başvuran vatandaşlarımızın sayısı 7,5 milyonu aşarken, resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı. Altyapısı hazır konut arsası başvurusu 525 bini bulurken, iş yerine ise 45 bin vatandaş başvuru yaptı.