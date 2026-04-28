        Haberler Bilgi Gündem İlk Evim Konut Kredisi son durum ne? 2026 Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman ve kimler alabilir?

        İlk Evim Konut Kredisi ne kadar, başvuru şartları ne? İşte başvuru tarihleri

        Düşük faizli konut kredisi kampanyası, Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kamuoyunda "1.20 faizli konut kredisi" ve "İlk Evim kredisi" olarak anılan destek paketinin, uzun vadeli ödeme planı ve uygun taksit seçenekleriyle dikkat çekmesi bekleniyor. 180 aya varan vade imkânı sunacağı konuşulan kampanya için "1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Konut piyasasında hareketlilik yaratması öngörülen bu düzenlemenin başvuru şartları ve detayları milyonlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:17
        1

        İlk evim konut kredisi 2026 yılında hayata geçecek mi sorusu, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle 1.20 faizli konut kredisi beklentisi, dar ve orta gelir grubuna yönelik avantajlı ödeme seçenekleriyle öne çıkarken, 180 ay vade imkânı dikkat çekiyor. Orta Vadeli Program kapsamında gündeme gelen düşük faizli konut kredisi desteğinin, hem sıfır hem ikinci el konut satışlarını canlandırması bekleniyor. Peki, 2026 düşük faizli konut kredisi ne zaman yürürlüğe girecek, başvuru şartları neler olacak? Detaylar haberimizde...

        2

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

        3

        VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?

        Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:

        Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.

        Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.

        Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

        4

        ARANAN ŞARTLAR NE OLACAK?

        Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

        İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

        Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

        Son 1 yılda konut satmamış olması

        Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

        Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

        Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

        5

        KİMLER FAYDALANACAK?

        Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
