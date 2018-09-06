Kuzey Kore ile Güney Kore arasında buzların erimesiyle, iki kardeş ülkenin birbirlerine sergilediği tutum da siyasi ilişkileri kadar konuşulmaya başlandı.

Nisan ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju, ülkelerinin başkenti Pyongyang'da düzenlenen bir konserde Güney Kore'nin bütün dünyayı kasıp kavuran pop müziği K-pop'un önde gelen isimlerini dinlemiş, böylece Kuzey Koreli bir lider başkent Pyongyang'da Güney Koreli şarkıcıların gerçekleştirdiği bir konsere ilk defa katılmış olmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim'in Nisan ayında izlediği bazı şarkılara el çırparak eşlik ettiği ve konserden sonra müzisyenlerle fotoğraf çektirdiği görülürken, Kim Jong Un'un daveti üzerine konser veren Red Velvet grubunun performansını izleyen Kuzey Koreliler eğleniyormuş gibi görünmüyordu. Kuzey Korelilerin konserdeki tepkisizliği sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu.

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