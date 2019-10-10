İlk Kurşun filmi oyuncuları kimler? İlk Kurşun filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Star TV izleyicilerini yerli filmler ile buluşturmaya devam ediyor. Peki, İlk Kurşun filmi nasıl? İşte İlk Kurşun filmi hakkında yorumlar...

İLK KURŞUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarılı Wall Street brokerı, oğlu Danny ile iletişimini kuvvetlendirmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny ava giderken bir polis memurunun öldürüldüğü banka soygununa tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında Will, polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.

İLK KURŞUN OYUNCULARI KİMLER?

Orjinal Adı:Firs Kill

Yönetmen :Steven C. Miller

Oyuncular: Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton , Megan Leonard , Gethin Anthony , William DeMeo

Türü:Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Yapım Yılı:2017/ ABD