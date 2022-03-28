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İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı takvimi ile ilk iftar, sahur vakti

Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürerken ilk oruç ne zaman tutulacak sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran Ramazan ayında oruçlar tutulacak, ibadetler edilecek. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, ilk iftar ve sahur vakti merak konusu oldu. İşte, Diyanet 2022 Ramazan ayı takvimi!

  • 01
    İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk iftar, sahur vakti ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi!

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan ayı takvimini yayınladı. Yayınlanan takvim ile, "Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk iftar, sahur vakti ne zaman?" soruları gündeme geldi. On bir ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala ilk sahura ne zaman kalkılacağı ve ilk orucun ne zaman tutulacağı merak konusu oldu. İşte, Ramazan ayı takvimi ve 2022 ilk oruç tarihi...
  • 02
    İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk iftar, sahur vakti ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi!

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak.

    2022 DİYANET TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk iftar, sahur vakti ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi!

    İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar ilk sahuru 1 Nisan gecesi yapacak ve  yılın ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacak.

    2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 04
    İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk iftar, sahur vakti ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi!

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü ise 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
  • 05
    İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk iftar, sahur vakti ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi!

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
  • 06
    İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk iftar, sahur vakti ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi!

    RAMAZAN AYI ÖNEMİ VE ANLAMI

    Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

    Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.
  • 07
    İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk iftar, sahur vakti ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi!

    DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

    25 Şubat 2020 Recep Ayı

    27 Şubat 2020 Regaip Kandili

    21 Mart 2020 Miraç Kandili

    7 Nisan 2020 Berat Kandili

    24 Nisan 2020 Ramazan başlangıcı

    19 Mayıs 2020 Kadir Gecesi

    23 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı Arefesi

    24 Mayıs 2020 Ramazan Bayram

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