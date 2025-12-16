Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler 2026 dini günler takvimine çevrildi. Oruç ibadetinin başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı’nın süresi, özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Arefe günüyle birlikte bayram tatilinin hangi günlere denk geldiği merak edilirken, Ramazan ayına dair resmi takvim de netlik kazandı. 2026 Ramazan ve bayram günlerine ilişkin ayrıntılar haberimizde…