İlk oruç tarihi: Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan başlangıç tarihi
On bir ayın sultanı Ramazan için takvim yeniden gündeme geldi. 2026 yılına girerken, oruç ibadetinin hangi gün başlayacağı ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Hem manevi hazırlıklarını yapmak isteyenler hem de bayramda izin planı kurmayı düşünenler için Ramazan ve bayram günleri netleşti. İşte 2026 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı takvimine dair öne çıkan tarihler…
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler 2026 dini günler takvimine çevrildi. Oruç ibadetinin başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı’nın süresi, özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Arefe günüyle birlikte bayram tatilinin hangi günlere denk geldiği merak edilirken, Ramazan ayına dair resmi takvim de netlik kazandı. 2026 Ramazan ve bayram günlerine ilişkin ayrıntılar haberimizde…
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.