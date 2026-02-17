Canlı
        İlk teravih namazı ne zaman? Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, Bursa'da teravih namazı vakitleri

        On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı saatler kala ilk teravih namazı araştırmaları hız kazandı. Ramazan ayına özel ibadetlerden biri olan teravih namazı erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede'dir. Yatsı namazı ile birlikte kılınan teravih namazı vakitleri İmsakiye ile belli oldu. Peki, 2026 Ramazan'ın ilk teravih namazı hangi gün, saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, Bursa teravih namazı vakitleri...

        17.02.2026 - 14:45
        1

        Mübarek Ramazan ayına başlamasına az bir süre kala teravih namazı vakitleri gündeme geliyor. Ramazan’a özel kılınan teravih namazı, yatsı namazının ardından camiilerde cemaat ile beraber eda ediliyor. Ramazan İmsakiyesi ile birlikte 81 ilin ilk teravih namazı vakitleri netlik kazandı. Bu kapsamda “Ramazan ayının ilk teravih namazı ne zaman kılınacak, teravih namazı evde kılınır mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        RAMAZAN’IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

        İslam dünyasının büyük bir coşkuyla beklediği Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Ramazan’ın ilk teravih namazı ise 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazı ile birlikte eda edilecek.

        3

        İLK TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ

        Ramazan imsakiyesi ile büyükşehirlerin ilk teravih namazı vakitleri şöyle:

        İstanbul 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 20.08

        Ankara 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 19.52

        İzmir 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 20.15

        Bursa 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 20.08

        Adana 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 19.43

        Konya 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 19.54

        Diyarbakır 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 19.23

        4

        TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

        Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle 20 rekat olarak kılınmıştır.

        Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınıyor.

        5

        TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

        Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak sağlık sebebiyle camiiye gidemeyenler evde tek başına da kılabilir.

        Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

        Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

        6

        TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

        Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

        1. Rekat

        Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

        2. Rekat

        "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

        3. Rekat

        "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

        4. Rekat

        "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir.

        Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
