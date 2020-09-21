Koronavirüs salgını futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda İngiliz ekibi Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Testi pozitif çıkan başarılı futbolcunun Premier Lig ve İngiltere Hükümeti'nin karantina protokolüne uygun olarak 10 gün karantinada kalacağı da ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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