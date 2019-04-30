Kartal’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı, Pendik'teki evinde silahlı saldırıya uğradı. Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen saldırı, sonrası hastaneye kaldırılan Sivaslı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 YILLIK SEVGİLİSİ SANILDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayı araştırmaya başlayan polis, öğretmenin sevgilisi ile sorunlar yaşadığını duydu. Polis, İlkay Sivaslı’nın ilişki yaşadığı İ.E.’yi mercek altına aldı. Yapılan araştırmada İ.E.’nin evli olduğu ve ilişkilerinin 10 yıldır sürdüğünü tespit etti. İkili arasında yaşanan sorunları takibe alan polisin dikkatini farklı bir detay çekmişti.

ARAYAN KİŞİ ARAŞTIRILDI

Polisin dikkatini çeken bu ayrıntı da, İlkay Sivaslı için yardım isteyen kişi, kadın öğretmenin cep telefonuyla aramasıydı. Önce sevgilisi olduğu düşünülen bu kişinin Tanju D. adında bir kişi olduğu saptandı. Hatta bu kişi hastaneye gelmiş ve İlkay Sivaslı’nın akrabası olduğunu hastane görevlilerine söylemişti.

ADANA'DA YAKALANDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili çalışmayı sürdüren polis zanlının Tanju D. olduğunu belirledi. Adana’ya kaçtığı tespit edilen zanlının peşine polis düştü. Adana’ya giden ekipler Adana polisi ile düzenledikleri operasyonla Tanju D.’yi yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

ŞOK DETAYLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Tanju D., polise suçunu itiraf etti. Zanlının verdiği ifade duyanları şaşırttı. Zanlının iddialarına göre kendisi bir kiralık katildi. İddiaya göre, İlkay öğretmen kendisini öldürtmek için , parayla kendisini kiralık katil tutmuştu. Zanlı verdiği ifade de “ Yaklaşık 24 gün önce İlkay öğretmen benimle internet üzerinden ulaştı. Bana ‘Beni öldür’ diye kiraladı. Bu süre zarfında kendisinden 6 bin liraya yakın para aldım. Bir kaç kez görüştük. Sık sık telefonlaştık. Sonra ona aşık oldum. Öldürmekten vazgeçtim. Ama o ısrar etti.” dedi.

“VURUP, TELEFONLA YARIDM İSTEDİM”

İlkay öğretmenin kendisini vurması için bazı şartları da söylediğini anlatan zanlı “Kalabalıkta yada arkadaşlarımın yanında bana ateş etme demişti. Olay günü evinde vurdum. Üzüldüm.Hemen ambulans çağırdım.Onun telefonuyla aradım. Ardından hastaneye gittim.” dedi.

TELEFON KAYITLARI ÇIKTI

Bu iddialar üzerine şüphelinin cep telefonunda el konuldu. İlkay öğretmenin cep telefonları da incelemeye alındı. yapılan incelemede İlkay öğretmenle şüpheli Tanju D. arasında telefon görüşmelerinin kaydı çıktı. Şüphelinin tüm telefon görüşmeleri kaydettiği belirlendi. Kaydedilen telefon konuşmalarında İlkay öğretmenin kendisini öldürtmek için kiralık katille konuşmalar yer aldığı görüldü.

SEVGİLİSİNE KIZIP KİRALİK KATİL TUTMUŞ

Bu iddialar üzerine polisin ulaştığı bilgilere göre, İlkay Öğretmen, 10 yıllık ilişki yaşadığı evli sevgilisi İ.E. ile arasında sorunlar yaşandı. bu sorunlar üzerine çok kızan İlkay öğretmen, kendisini öldürtmek istedi. Ve bu yüzden kiralık katil tuttu.

KEMAL SUNAL FİLMİ GERÇEK OLDU

Kiralık katil tutarak kendini öldürten İlkay öğretmenin bu olayı ünlü oyuncu Kemal Sunal’ın ‘Korkusuz korkak’ filmini hatırlattı.

Filmde, Mülayim karakterini oynayan Kemal Sunal, bir şirkette memur olarak çalışır. Şirketteki çalışanlar ve müdürler, Mülayim’e kendi işlerini yaptırırlar. Aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan Mülayim ev kirasını dahi ödeyemez. Bir gün tahlil sonucunu almak için hastaneye gider. Ancak hastanede raporlar karışır ve kendisine altı aylık ömrü kaldığı söylenir. Öleceğini öğrenen Mülayim artık hiçbir şeyden korkmamaya başlar. Ölümü beklemek yerine kendisini öldürmesi için bir kiralık katil tutar. Bir süre sonra gerçeği öğrenen Mülayim, kiralık katilden kurtulmaya çalışacaktır.