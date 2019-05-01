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Katilini kendi seçmişti! İşte cinayet öncesi ve sonrası...

İstanbul Pendik'te geçen pazar günü öldürülen ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'nın cinayetinde ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. İlk bilgilere göre evli sevgilisi tarafından evinde silahla öldürüldüğü belirtilen İlkay öğretmenin aslında sevgilisine kızarak kendisini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu ortaya çıkmıştı. Bu herkesi şaşırtan iddianın sahibi ise, cinayet zanlısı olarak Adana'da yakalanan Tanju D. idi. İfadesine göre kiralık katil olan Tanju D.'nin şimdi de cinayetten sonraki görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde şahıs elinde bir poşetle binadan çıktıktan sonra katilin sokakta rahat tavırlarla gezdiği ve bir süre binaya baktığı görülüyor

Giriş: 01.05.2019 - 15:07 | Güncelleme:

Film senaryolarına aratmayan cinayet, İstanbul Pendik'te geçen pazar günü meydana geldi. Bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı (41),evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlkay öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olayın ardından Cinayet Büro amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Öğretmenin sevgilisi ile sorunlar yaşadığını öğrenen polis, İlkay Sivaslı’nın ilişki yaşadığı İ.E.’yi takibe aldı. Yapılan araştırmada İ.E.’nin evli olduğu ve ilişkilerinin 10 yıldır sürdüğünü tespit etti.



SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN AYRINTI

Tüm şüpheleri üzerine çeken evli sevgiliyi mercek altına alan polis, araştırma sırasında farklı bir detay fark etti. Soruşturmanın seyrini değiştiren bu önemli ayrıntı ise, İlkay Sivaslı için yardım isteyen kişi idi. Çünkü şahıs, yardım için kadın öğretmenin cep telefonu kullanmıştı. Polis bu kişinin Tanju D. olduğunu belirledi. Hatta bu kişi hastaneye gelip, İlkay Sivaslı’nın akrabası olduğunu hastane görevlilerine söylemişti. Adana’ya kaçtığı tespit edilen zanlı, Adana polisi ile düzenlenen operasyonla yakalanıp, sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.



İFADESİYLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Tanju D., polise suçunu itiraf etti. İfadesiyle şoke öden katil zanlısının iddialarına göre kendisi bir kiralık katildi. İlkay öğretmen de kendisini öldürtmek için parayla kendisini tutmuştu. Zanlı verdiği ifade de, olaydan yaklaşık 24 gün önce tanıştıklarını kendisini "Beni öldür" diye kiraladığını iddia etmişti. Hatta daha sonra İlkay öğretmene aşık olması nedeniyle vazgeçtiğini ancak İlkay Sivaslı'nın ısrar ettiğini bile söylemişti. Şüphelinin cep telefonundan görüşme kayıtları belirlenmişti.
Bu iddialar üzerine polisin ulaştığı bilgilere göre, İlkay Öğretmen, 10 yıllık ilişki yaşadığı evli sevgilisi İ.E. ile arasında sorunlar nedeniyle kendisini öldürtmek istedi. Bu yüzden de kiralık katil tuttu.

CİNAYETİN ARDINDAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Cinayet gününe ait, kiralık katil zanlısı Tanju D.’nin cinayetten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. İHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binadan çıkış yapan şüphelinin kameranın açısına girdiği ve bu sırada sadece ayaklarının görüldüğü yer alıyor. Daha sonra elinde mavi bir poşet bulunan şüpheli sokakta yürüyor. Başka bir kameranın görüş açısına giren zanlı, caddede yürüyerek bir iş yerinin önünde bir süre bekleyip, cinayeti işlediği dairenin bulunduğu binaya bakıyor. Tanju D.'nin ardından da yaya olarak uzaklaşıyor.

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