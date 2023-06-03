İlke Özyüksel'den tarihi madalya!

Türkiye'yi modern pentatlonda olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösteren ilk sporcu olan İlke Özyüksel, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen dünya kupası finalinde binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1374 puan alarak dünya ikincisi oldu.

Yarışın koşu bölümünde düşerek sakatlık yaşayan ama yarışa devam eden ve gümüş madalyayı boynuna asan İlke Özyüksel, dünya kupası finalinde Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu unvanını da elde etti.

Yarışı İtalyan sporcu Elena Michelli 1377 puanla birinci, Fransız Marie Otezia ise 1373 puanla üçüncü tamamladı.