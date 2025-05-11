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        Haberler Magazin İlker İnanoğlu, Anneler Günü'nde Filiz Akın'ı andı: Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem - Magazin haberleri

        İlker İnanoğlu: Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem

        22 Mart'ta annesi Filiz Akın'ın acısıyla sarsılan İlker İnanoğlu, annesiz ilk Anneler Günü'nde yürek burkan bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:30
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        Annesiz ilk anneler günü
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        Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart'ta, 82 yaşındayken vefat etmişti.

        Annesinin acısıyla sarsılan İlker İnanoğlu, her fırsatta annesi Filiz Akın'ı anmaya devam ediyor.

        Anneler Günü'nde yürek burkan bir paylaşımda bulunan İlker İnanoğlu, yıllar önce Filiz Akın ile çektirdiği fotoğrafını "Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem" notuyla yayımladı.

        "ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE" DEMİŞTİ

        Öte yandan İlker İnanoğlu, daha önce "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" mesajını paylaşmıştı.

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        #Filiz Akın
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