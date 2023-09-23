İlkin Aydın'dan flaş paylaşım! Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyatları'nda gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan İlkin Aydın karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli voleybolcu yaptığı paylaşımda; ''Biz Olimpiyatlara gidiyoruz! Ağlamamalıyım, ağlamamalıyım. See you in Paris!'' ifadelerini kullandı.

Türk sporseverler, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Öte yandan A Milli Takım'da Gizem Örge de, "Paris, biz geliyoruuuzzz!" paylaşımı yaptı.