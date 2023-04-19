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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. İlknur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

İLKNUR ADININ ANLAMI NEDİR?

İlknur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. İlknur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer İlknur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

İLKNUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, İlknur ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İnanan kimse.

İlk gelen ışık demeti.

İlk ay, ayın ilk hali.

İLKNUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

İlknur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve İlknur adını koymak caizdir.

İLKNUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de İlknur ismini kullanan 101.586 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da İlknur ismini kullanan 21.984 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da İlknur ismini kullanan 7.408 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de İlknur ismini kullanan 5.866 kişi bulunmaktadır.

İLKNUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İlknur adındakiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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