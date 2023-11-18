Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık İlkokulda resimle başladığı sanat serüvenini heykel alanında yüksek lisansla sürdürüyor

        İlkokulda resimle başladığı sanat serüvenini heykel alanında yüksek lisansla sürdürüyor

        İstanbul'da ilkokul yıllarında öğretmenlerinin resimdeki yeteneğini keşfetmesinin ardından sanat tutkusunun peşinden giden ve üniversitede heykel bölümünde okuyan 25 yaşındaki Emine Erdağ, eserleriyle adından söz ettiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkokulda resimle başladığı sanat serüvenini heykel alanında yüksek lisansla sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ilkokuldayken resim alanındaki çalışmalarıyla öğretmenlerinin dikkatini çeken Erdağ, daha sonra Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin resim ve ahşap yakma kurslarına katılarak yeteneklerini geliştirdi.

        Resme olan ilgisi zamanla heykeltıraşlığa kayınca Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü'nü okuyan Erdağ, 2 yıllık aranın ardından sanat tutkusundan vazgeçmeyerek aynı üniversitede heykel alanında yüksek lisansa başladı.

        Eğitim gördüğü süreçte imza attığı 50 eserle ulusal ve uluslararası 16 karma sergiye katılan, "Sınır-2" adlı eseriyle de Kültür ve Turizm Bakanlığınca başarı ödülüne layık görülen Erdağ, ahşap, mermer ve metal malzemelerle eserler ortaya koymanın yanı sıra sanat atölyelerinde ahşap yakma, resim, ebru ve karikatür dersleri de veriyor.

        REKLAM

        "HİSLERİMİ BİR ARAYA GETİRİP BU SANATLA AKTARIYORUM"

        Emine Erdağ, sanatla çok küçük yaşlarda tanıştığını, ilkokul yıllarında resim öğretmeniyle yaptığı çalışmaları değerlendirdiklerini ve yarışmalara katıldıklarını anlattı.

        Resim tutkusunun kendisini ifade etme yöntemi olarak ortaya çıktığını dile getiren Erdağ, lisede ahşap yakma sanatı üzerine dersler de aldığını kaydetti.

        Erdağ, ailesi ve çevresindeki insanların motive etmesiyle daha da ilerleme düşüncesinin oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti: "Üniversite tercih dönemi geldiğinde sanatla ilerlemek istiyordum ve Düzce Üniversitesi'nde heykel alanında eğitim görmeye başladım. Hocalarım da bana büyük destek verdi. Kimileri kendini şiirle, şarkıyla ifade eder. Resim benim için bir tutkuydu ama heykel sanatını kendimi en iyi ifade etme biçimi olarak gördüm. Düşüncülerimi, hislerimi bir araya getirip bu sanatla aktarıyorum. Heykel alanı benim için bambaşka boyutta. Sevdiğim, istediğim ve mutlu olduğum bir alan."

        Erdağ, "Sınır-2" adlı eserinin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu sene resim, heykel, özgün baskı ve seramik kategorilerinde düzenlenen yarışmada heykel alanında 780 çalışma arasından başarı ödülü almaya hak kazanan 11 eser arasına girdiğini ifade etti.

        Sultanbeyli Belediyesi sanat atölyelerinde dersler verdiğinden de bahseden Erdağ, "Gencinden yaşlısına birçok yaş grubundan öğrencilerim var. Burada ahşap sanatı, ebru, resim ve karikatür dersleri veriyorum. Sanatı sevenlerle belli bir yol kat etmek ve içimdeki bu aşkı onlara da aşılamak istiyorum." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi